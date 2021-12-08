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Двое мужчин избили и ограбили курьера в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Двое мужчин избили и ограбили курьера в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы
Фото: МВД
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы в подъезде дома двое мужчин напали на курьера и ограбили его. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По словам представителя ведомства, двое мужчин вошли вслед за доставщиком продуктов в подъезд жилого дома на Совхозной улице. Там злоумышленники напали на курьера.

Вытащив из кармана куртки потерпевшего две тысячи рублей, один из нападавших ударил курьера по голове, схватил напарника и скрылся с места преступления.

Сразу же после нападения 21-летний курьер обратился в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых — безработного 34-летнего приезжего, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время задержанный заключен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Похожий инцидент произошел во дворе дома на улице Гримау. Между приятелями возник конфликт, который перерос в рукоприкладство. Двое мужчин избили своего оппонента до потери сознания, а после затащили его в салон автомобиля. В какой-то момент избитый пришел в себя и поспешил уйти.

Позже потерпевший обнаружил пропажу одного миллиона рублей. Спустя некоторое время полиция задержала одного из злоумышленников.

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