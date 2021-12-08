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Двое мужчин избили и ограбили своего знакомого на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Двое мужчин избили и ограбили своего знакомого на юго-западе Москвы
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, улица Гримау Карта всех событий

Полиция задержала 29-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на юго-западе столицы. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел во дворе дома на улице Гримау. Между приятелями возник конфликт, который перерос в рукоприкладство. Двое мужчин избили своего оппонента до потери сознания, а после затащили его в салон автомобиля. В какой-то момент избитый пришел в себя и поспешил уйти.

— Позже мужчина (пострадавший — прим. «ВМ») обнаружил пропажу находившихся при нем денежных средств в различной валюте на общую сумму более одного миллиона рублей. С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу для оказания помощи, — сказал Васенин.

Спустя некоторое время одного из подозреваемых в преступлении удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Еще один случай разбоя произошел в жилом доме на улице Дорожной. Двое злоумышленников поджидали свою жертву в подъезде. Когда мужчина зашел внутрь, они похитили у него телефон, угрожая ножом. После этого налетчики скрылись, а потерпевший обратился в полицию.

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