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Двое безработных ограбили москвича в подъезде жилого дома на юге столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Двое безработных ограбили москвича в подъезде жилого дома на юге столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

На юге столицы двое безработных ограбили москвича в подъезде его же дома. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Дорожная. Двое злоумышленников поджидали свою жертву в подъезде. Когда мужчина зашел внутрь они похитили у него телефон, угрожая ножом. После этого налетчики скрылись. Потерпевший обратился в полицию.

Спустя некоторое время полиция задержала нарушителей. Ими оказались безработные граждане 1992 и 1998 годов рождения. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

В конце ноября два налетчика избили и ограбили мужчину у подъезда его дома в районе Беговой. В темное время суток злоумышленники поджидали свою жертву, они напали на мужчину прямо у входа в здание. Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения.

После избиения налетчики похитили у москвича телефон стоимостью 70 тысяч рублей и скрылись с места преступления на машине. Нападавшие вскоре были задержаны полицией.

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