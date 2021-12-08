Путин в телеграмме выразил надежду на продолжение дружеского общения с Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и выразил надежду на продолжение дружеского общения. Российский лидер обратился к экс-канцлеру на «ты». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 8 декабря.

При этом Путин поблагодарил Меркель за результативное сотрудничество стран и готовность к уважительному дипломатическому диалогу.

— Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован, — говорится в сообщении.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет.

Позже Владимир Путин направил Олафу Шольцу поздравительную телеграмму в связи со вступлением в должность. В тексте послания российский лидер выразил надежду на конструктивный дипломатический диалог между странами и совместную работу по актуальной политической повестке дня.