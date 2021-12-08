Путин поздравил нового канцлера Германии Шольца с вступлением в должность

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин направил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу поздравительную телеграмму в связи с назначением на пост. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 8 декабря.

Российский лидер выразил надежду на конструктивный дипломатический диалог между странами и совместную работу по актуальной политической повестке дня.

Также Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и ФРГ всегда имели важное значение не только для населения государств, но и для всей Европы в целом.

— Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне, — говорится в сообщении.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет.

Также сопредседателя партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналену Бербок назначили на пост главы Министерства иностранных дел (МИД) Германии.