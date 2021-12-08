Выступающая против «Северного потока — 2» Бербок назначена главой МИД Германии

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Сопредседателя партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналену Бербок назначили на пост главы Министерства иностранных дел Германии (МИД). Об этом в среду, 8 декабря, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемонию транслировал телеканал N24.

Новый министр иностранных дел неоднократно высказывалась против российского газопровода, а также обвиняла Россию в шантаже из-за высоких цен на газовое топливо. Москва, в свою очередь, отвергала все подобные заявления.

Бербок также поддерживает отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.

До этого врио директора Третьего европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Красницкий заявил, что Россия рассчитывает, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» будет завершена весной, то есть в изначально запланированные сроки.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет.