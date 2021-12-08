Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выступающая против «Северного потока — 2» Бербок назначена главой МИД Германии

Полина Долганова

В мире
Выступающая против «Северного потока — 2» Бербок назначена главой МИД Германии
Фото: EPA

Сопредседателя партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналену Бербок назначили на пост главы Министерства иностранных дел Германии (МИД). Об этом в среду, 8 декабря, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемонию транслировал телеканал N24.

Новый министр иностранных дел неоднократно высказывалась против российского газопровода, а также обвиняла Россию в шантаже из-за высоких цен на газовое топливо. Москва, в свою очередь, отвергала все подобные заявления.

Бербок также поддерживает отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.

До этого врио директора Третьего европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Красницкий заявил, что Россия рассчитывает, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» будет завершена весной, то есть в изначально запланированные сроки.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет.

Читайте также:
Дипломатия Германия Северный поток — 2
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте