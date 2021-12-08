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В МИД РФ назвали сроки, когда должна завершиться сертификация «Северного потока — 2»

Полина Долганова

В мире
В МИД РФ назвали сроки, когда должна завершиться сертификация «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия рассчитывает, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» будет завершена весной, то есть в изначально запланированные сроки. Об этом в среду, 8 декабря, заявил врио директора Третьего европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Красницкий.

По его словам, Москва ожидает, что в Германии будет организован независимый оператор, который сможет управлять немецким участком газопровода. В таком случае, по мнению Красницкого, сертификацию можно будет продолжить.

— Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию, — цитирует представителя МИД РФ РИА Новости.

Он подытожил, что от тщательности сертификации со стороны ФРГ будут зависеть ожидания в отношении Европейской комиссии.

23 ноября стало известно, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией.

1 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что очередные попытки США принять новый пакет санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» нелогичны. По ее словам, игнорирование Европейским союзом (ЕС) новых санкций в отношении «Северного потока — 2» может привести к потере суверенитета.

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