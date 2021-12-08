Аналитик перечислил подводные камни кредитных каникул

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Совет при Центробанке предложил ввести каникулы для потребительских кредитов. На данный момент такая функция работает только в отношении ипотеки. «Вечерняя Москва» попросила финансового аналитика Сергея Макарова оценить инициативу и узнала, к чему стоит подготовиться заемщикам.

По словам специалиста, предложение выдвинуто вполне обоснованно: оно действительно может оказать пользу людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Однако заемщикам стоит заранее осознавать необходимость выплаты «накопленной» суммы, подчеркнул он.

— Важно понимать, что кредитные каникулы — это не освобождение от необходимости выплачивать кредит. Поначалу может показаться, что каникулы улучшат ваше финансовое положение. На самом деле, оплата просто сдвинется, а срок кредита увеличится. За период каникул тоже нужно будет заплатить — сумма возрастет. Иногда люди думают, что три месяца они просто не будут платить и это никак не отразится на их бюджете. Нельзя упускать эти детали из виду, — отметил Макаров.

Второй момент — возможность банка предоставить заемщикам право оформления каникул для потребительских кредитов, добавил он. Каждый банк, по словам эксперта, должен оценить свою готовность идти на такие меры.

Финансовый аналитик отметил: кредитные каникулы лучше не оформлять никому, ведь это всегда крайняя мера и «вынужденное действие». Однако в сложных жизненных ситуациях такая привилегия может стать спасением, считает он.

— Иногда действительно важно дать человеку какую-то отсрочку, ведь бывают разные жизненные ситуации. Может, у заемщика нет запаса средств на жизнь или страховки на случай, если произошла неприятная ситуация с имуществом или здоровьем. В конце концов, человек может потерять работу, — пояснил Макаров.

Согласно законопроекту совета при ЦБ, заемщик, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет отсрочить выплату кредита на три месяца. При этом срок потребительского кредита должен составлять не менее двух лет. Запросить оформление кредитных каникул можно будет через портал «Госуслуги», предлагает экспертный совет. Кроме того, предполагается скорректировать перечень трудных жизненных ситуаций, которые станут основанием для каникул.

В среду, 8 декабря, «Известия» сообщили, что в данный момент проект находится на рассмотрении. Решение о возможности его принятия обещают озвучить до конца года.