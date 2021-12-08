Мосгорсуд продлил арест Раулю и Рауфу Арашуковым до 7 апреля 2022 года

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Московский городской суд продлил арест бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил адвокат экс-чиновника Владимир Постанюк.

— Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Арашуковым Раулю и Рауфу до 7 апреля. Адвокаты возражали, но суд вновь прислушался к мнению прокуратуры, — цитирует адвоката ТАСС.

До этого сообщалось, что в связи с делом Арашуковых в Ставрополе задержали исполняющего обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. Ранее Борануков работал в АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Дело Арашуковых

В январе 2019 года сотрудники полиции задержали теперь уже бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. Суд наложил арест на его денежные средства и имущество.

В марте 2021 года СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявили обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрате 747 миллионов рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам.

Известно, что в список сообщников Арашуковых вошли сотрудники АО «Газпром газораспределение Ставрополь», в том числе бывший заместитель гендиректора Николай Романов.

Помимо этого, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали преступной деятельности родственников.