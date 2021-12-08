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Российские истребители Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем

Виктория Сикерина

Общество
Российские истребители Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Фото: Минобороны РФ

Отечественные истребители Су-27 сопроводили французские военные самолеты «Рафаль» и «Мираж» над Черным морем. Воздушные суда попытались приблизиться к российским границам. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Министерства обороны РФ в среду, 8 декабря.

В ведомстве отметили, что радары над нейтральными водами акватории Черного моря зафиксировали приближение к государственной границе французских истребителей.

— Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции, и сопроводили их над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Затем российские самолеты успешно вернулись на аэродром, передает РИА Новости.

Похожий инцидент произошел 3 декабря. Тогда российские истребители Су-27 и Су-30 подняли в воздух для сопровождения двух американских самолетов-разведчиков над акваторией Черного моря.

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