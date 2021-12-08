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Член СПЧ предложил приравнять коррупцию к государственной измене

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Член СПЧ предложил приравнять коррупцию к государственной измене
Фото: Pixabay

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил приравнять коррупционные действия к государственной измене.

Эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, до какого предела планируется ужесточать меры и почему в одних странах коррупции меньше, а в других — больше.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Нужно ли приравнять коррупцию к государственной измене

— Мы говорим об уголовной ответственности, которую по жесткости хотим приравнять к измене родине. Сегодня у нас взятки по статье – до 15 лет, а по 159 статье предусмотрена вообще маленькая ответственность: люди, отсидев 4 года, выходят. Хищение бюджетных средств отличается от частного хищения тем, что если мы похищаем средства из медицинской сферы, оборонки, то есть прямая угроза вплоть до безопасности страны и жизни граждан. Уровень коррупции сейчас снижен, это правда, — сказал эксперт.

Он отметил, что порядок процедур меняется, поэтому гражданам некому и не за что платить взятки. Чтобы сократить риски возникновения коррупции, сокращается число проверок. Кроме этого, в стране есть регионы, где местные жители открыто говорят об отсутствии там коррупции.

Ранее Кирилл Кабанов назвал ряд других причин снижения уровня коррупции в стране.

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