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Психолог рассказала, как после новогодних каникул быстро вернуться в рабочий строй

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, как после новогодних каникул быстро вернуться в рабочий строй
Фото: freepik.com

Психолог и гештальт-терапевт Елена Друма рассказала, как отдыхать правильно на новогодние праздники, чтобы затем с новыми силами приступить к рабочим будням.

Психолог отметила, что во время каникул у людей обычно полностью меняется ритм жизни: человек много спит, получает яркие впечатления от развлечений, не думает о работе. Поэтому возвращение к обычным будням может сопровождаться резким ухудшением настроения.

— Чтобы изменить эту ситуацию, я советую, во-первых, даже в каникулы придерживаться более-менее устоявшегося режима. После новогодней ночи позвольте себе два-три дня поваляться до обеда, а после — постепенно начинайте вырабатывать более близкий к норме режим, — отметила она в комментарии ФАН.

Во-вторых, по словам Друмы, нельзя пренебрегать физической активностью. Не стоит проводить все праздничные дни дома. Запланируйте несколько интересных событий, например, прогулку или посещение катка.

Если ежедневные впечатления будут меняться, мозг отдохнет эффективнее, и к концу каникул не будет ощущения, что время потрачено бессмысленно.

До этого нейропсихолог рассказала, как стоит провести последние дни до Нового года.

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