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Нейропсихолог рассказала, как стоит провести последние дни до Нового года

Ирина Игнатенко

Общество
Нейропсихолог рассказала, как стоит провести последние дни до Нового года
Фото: pixabay.com/ru

К финалу текущего 2021 года многие подбираются выдохшимися и уставшими от постоянного страха за будущее. Разделение людей на вакцинированных и не привитых добавляет стресса. Такое мнение высказала нейропсихолог Наталья Астахова.

Она отметила, что в этом году у людей выросло количество страхов, многие боятся заболеть, остаться без работы, без денег. От этого у большинства россиян нет новогоднего предпраздничного настроения.

Нехватка живого общения также привела к нервному истощению, у многих часто проявляются агрессия, раздражительность.

Последние недели перед Новым годом, по словам специалиста, необходимо провести максимально спокойно.

— Ожидая Новый год, первым делом наведите порядок в доме, делах, бумагах. Выбросите все старые вещи, все старье, мусор. Отмойте свою квартиру. Это поможет выйти из состояния невроза. Радуйте себя! Сделайте праздник своим ритуалом, — отметила она в комментарии ОСН.

До этого специалисты по этикету рассказали о самых уместных новогодних подарках для коллег. Существует список безошибочных подарков. Это предметы фарфора, столового серебра, живописи, книги.

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