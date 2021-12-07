Специалисты по этикету рассказали о самых уместных новогодних подарках для коллег

Фото: Pexels

Красивая посуда, качественный портативный зарядный блок, бутылка французского шампанского, вещи для уюта и даже живопись. Все перечисленное будет уместно для новогоднего корпоративного подарка. Об этом рассказали эксперты по этикету.

Президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова отметила, что презент должен понравиться получателю, а также не ударить по кошельку и не нарушить субординацию.

— Существует список безошибочных подарков — это предметы фарфора, столового серебра, живописи, которой сейчас огромное количество по демократичным ценам, книги в хорошем переплете. Также это могут быть канцелярские принадлежности хорошего качества, красиво оформленные сладости, — сказала она.

При этом нормы этикеты разрешают дарить коллегам ювелирные украшения. Главное условие — необходимо подобрать нужный размер и угадать со стилем изделия.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова добавила, что сейчас в моде экологичность и осознанное потребление. Так, товарищу можно вручить качественный портативный зарядный блок или многоразовую бутылку для воды. Такой подарок не только будет по-настоящему полезен, но и экологичен.

— Оригинальным может стать сотрудничество с известными дизайнерами или художниками при разработке корпоративных подарков: такой сувенир сразу приобретает ценность, потому что он уникален. Порой компании сотрудничают не с именитыми творцами, а с благотворительными организациями: новогодние сувениры готовят в инклюзивных мастерских. Такой подарок и душевен, и благороден — компания помогает фонду, а человек получает замечательное изделие ручной работы, — уточнила специалист.

По слова Барановой, коллеге также можно подарить сделанное своими руками изделие или электронный сертификат, пишет РИА Новости.

На днях Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, что дети чаще всего просят у волшебника гаджеты, а взрослые — квартиры.