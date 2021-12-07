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Специалисты по этикету рассказали о самых уместных новогодних подарках для коллег

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Специалисты по этикету рассказали о самых уместных новогодних подарках для коллег
Фото: Pexels

Красивая посуда, качественный портативный зарядный блок, бутылка французского шампанского, вещи для уюта и даже живопись. Все перечисленное будет уместно для новогоднего корпоративного подарка. Об этом рассказали эксперты по этикету.

Президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова отметила, что презент должен понравиться получателю, а также не ударить по кошельку и не нарушить субординацию.

— Существует список безошибочных подарков — это предметы фарфора, столового серебра, живописи, которой сейчас огромное количество по демократичным ценам, книги в хорошем переплете. Также это могут быть канцелярские принадлежности хорошего качества, красиво оформленные сладости, — сказала она.

При этом нормы этикеты разрешают дарить коллегам ювелирные украшения. Главное условие — необходимо подобрать нужный размер и угадать со стилем изделия.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова добавила, что сейчас в моде экологичность и осознанное потребление. Так, товарищу можно вручить качественный портативный зарядный блок или многоразовую бутылку для воды. Такой подарок не только будет по-настоящему полезен, но и экологичен.

— Оригинальным может стать сотрудничество с известными дизайнерами или художниками при разработке корпоративных подарков: такой сувенир сразу приобретает ценность, потому что он уникален. Порой компании сотрудничают не с именитыми творцами, а с благотворительными организациями: новогодние сувениры готовят в инклюзивных мастерских. Такой подарок и душевен, и благороден — компания помогает фонду, а человек получает замечательное изделие ручной работы, — уточнила специалист.

По слова Барановой, коллеге также можно подарить сделанное своими руками изделие или электронный сертификат, пишет РИА Новости.

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