Москвич попытался купить криптовалюту и лишился семи миллионов рублей

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Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

Мошенник выдал себя за продавца криптовалюты и похитил у москвича семь миллионов рублей. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Потерпевший решил приобрести криптовалюту. Для этого он познакомился с неким мужчиной, который пообещал ему помочь с покупкой.

В назначенный день покупатель и продавец встретились в ресторане в Шмитовском проезде для совершения сделки. Москвич передал своему контрагенту семь миллионов рублей. «Продавец» взял деньги и вышел из ресторана, заявив, что хочет пересчитать их в тихом месте. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Москвич обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

До этого сообщалось, что полиция задержала троих москвичей, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Всякий раз мошенники действовали по одной и той же схеме: они убеждали пожилых людей, что их деньги в опасности, а для поимки злоумышленников им следует выполнять их требования.