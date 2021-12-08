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ЖК «Водный» Карта всех событий

Восьмимесячный доберман погиб из-за удара током во дворе московского ЖК. Столичная прокуратура проводит проверку по данному факту. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным «ВМ», инцидент произошел в субботу, 4 декабря, в ЖК «Водный». Хозяин с щенком шли по улице, как вдруг питомец начал скулить, а через пару минут скончался. Также известно о еще нескольких подобных случаях.

На данный момент хозяева собак считают, что собаки пострадали из-за плохо изолированных фонарных проводов. По данным СМИ, жители комплекса написали жалобы в соответствующие инстанции.

— Головинская межрайонная прокуратура проводит проверку, — заключила Нефедова.

23 ноября неизвестный выбросил собаку из окна квартиры, которая расположена на 14-м этаже жилого дома. В результате питомец погиб.

По данному факту возбудили уголовное дело. Хозяина животного задержали.