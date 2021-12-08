Новый центр реанимационной помощи развернули во временном госпитале в Сокольниках

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Центр реанимационной помощи появится во временном госпитале в Сокольниках. Благодаря резервным койкам столица, если это будет необходимо, сможет обойтись без участия стационаров, занятых в плановой медпомощи. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне. Более того, мы, пользуясь возможностью, занимаемся постоянной модернизацией этих (резервных) госпиталей. Одно из таких направлений модернизации — это создание дополнительного реанимационного коечного фонда. Мы это делаем для того, чтобы в период роста заболеваемости как можно меньше привлекать больницы, которые занимаются плановой медицинской помощью, — рассказал глава города в ходе осмотра корпуса «Д» резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ «Сокольники».

По его словам, реанимационный центр станет одним из самых крупных в стране. В нем разместятся 222 койки.

Мэр столицы отметил, что в настоящее время в нем завершены основные работы. Для блока закуплено более 3 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты ИВЛ, мониторинга, специальные кровати.

— Надеюсь, что через 1,5 недели весь этот корпус будет запущен в эксплуатацию и будет находиться в горячем режиме: в случае необходимости будет задействован для лечения больных, чтобы не задействовать дополнительные мощности медицинской системы Москвы, которая задействована на плановую медицинскую помощь, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

До этого Сергей Собянин заявил, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов в столице снизилось более чем на 40 процентов.

Ранее мэр Москвы объяснил, чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров.