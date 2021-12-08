Сергей Собянин сообщил о снижении на 40 процентов числа госпитализированных с COVID-19 пациентов

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Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов в столице снизилось более чем на 40 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 декабря.

— В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза. Количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40 процентов, — рассказал глава города в ходе осмотра ремонта корпуса «Д» резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ «Сокольники».

До этого сообщалось, что в столице за последние сутки выздоровели от коронавируса 3007 человек. Всего за время пандемии COVID-19 городские врачи вылечили 1 798 947 пациентов.

С начала года свыше 5,7 миллиона жителей Москвы сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За указанный период, по ее словам, более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов назвал варианты окончания пандемии коронавируса. Он отметил, что существует два основных пути. Первый путь — становится много людей, невосприимчивых к коронавирусной инфекции. Во втором варианте, как отмечает врач, вирус может пойти человечеству навстречу. Множественные мутации могут привести к тому, что вирус станет менее опасным и будет вызывать болезнь в легкой форме.