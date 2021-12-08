Движение транспорта по Ленинскому проспекту в Москве ограничат с 15 декабря

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Транспортное движение по Ленинскому проспекту в столице ограничат с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 8 декабря.

В ведомстве отметили, что изменения схемы проезда автомобилей связано со строительством объектов метрополитена на юго-западе города.

— Ограничения продлятся до 15 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также движение ограничат на участке Пятницкого шоссе по направлению в сторону области. Здесь специалисты проведут строительные работы.

— Ограничения продлятся до 31 марта 2022 года, — заключили в Департаменте транспорта.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Из-за строительства станции метрополитена «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро до 3 июня 2022 года ремонтники перекрыли участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

Помимо этого, транспортное движение ограничили на участке Каспийской набережной в ночное время суток.