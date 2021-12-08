Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение транспорта по Ленинскому проспекту в Москве ограничат с 15 декабря

Виктория Сикерина

Город
Движение транспорта по Ленинскому проспекту в Москве ограничат с 15 декабря
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Транспортное движение по Ленинскому проспекту в столице ограничат с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 8 декабря.

В ведомстве отметили, что изменения схемы проезда автомобилей связано со строительством объектов метрополитена на юго-западе города.

— Ограничения продлятся до 15 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Движение транспорта по Ленинскому проспекту в Москве ограничат с 15 декабря Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также движение ограничат на участке Пятницкого шоссе по направлению в сторону области. Здесь специалисты проведут строительные работы.

— Ограничения продлятся до 31 марта 2022 года, — заключили в Департаменте транспорта.

Движение транспорта по Ленинскому проспекту в Москве ограничат с 15 декабря Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Из-за строительства станции метрополитена «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро до 3 июня 2022 года ремонтники перекрыли участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

Помимо этого, транспортное движение ограничили на участке Каспийской набережной в ночное время суток.

Читайте также:
новая схема движения Строительство Транспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте