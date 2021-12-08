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Годовая инфляция в России замедлилась до 8,28 процента за минувшую неделю

Виктория Сикерина

Экономика
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,28 процента за минувшую неделю
Фото: Пресс-служба Госдумы

Инфляция в РФ замедлилась до 8,28 процента в годовом выражении в период с 30 ноября по 6 декабря. Об этом свидетельствует обзор Министерства экономического развития России, опубликованный в среду, 8 декабря.

В ведомстве отметили, что неделей ранее данный показатель составил 8,38 процента.

— Снизились темпы роста цен на продовольственные товары (0,2 процента против 0,24 процента неделей ранее) при замедлении роста цен на продукты питания без овощей и фруктов (0,19 процента против 0,32 процента), — говорится в документе.

Помимо этого, за минувшую неделю снизились цены в туристическом секторе на 0,83 процента. На такой показатель оказало влияние развитие зарубежного туризма.

Уточняется, что годовая инфляция в ноябре составила 8,4 процента. В данном случае наибольшее влияние оказала непривычная для данного периода ценовая динамика в сфере услуг на фоне увеличения стоимости зарубежного туризма.

Однако в ноябре сократились темпы роста цен на продовольствие и другие группы товаров, говорится на официальном сайте министерства.

Действенные методы борьбы с инфляцией должны быть основаны на росте предложения товаров и услуг. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин 7 декабря.

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