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Синхронистку Светлану Ромашину признали спортсменкой года

Виктория Сикерина

Спорт
Синхронистку Светлану Ромашину признали спортсменкой года
Фото: https://www.instagram.com/svetlanaromashina/

Синхронистка Светлана Ромашина стала спортсменкой года по версии Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Об этом стало известно в среду, 8 декабря.

Торжественная церемония вручения награды состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице.

Светлана Ромашина дважды победила на Олимпийских играх в Токио и завоевала звание семикратной олимпийской чемпионки. Таким образом, девушка стала самой титулованной отечественной синхронисткой в истории, пишет РИА Новости.

О том, какие лишения пришлось пережить на пути к триумфу этой девушке с железным характером, о главном секрете ее побед и рецепте маминых блинчиков — Ромашина рассказала в эксклюзивном интервью изданию «Вечерняя Москва».

На летней Олимпиаде в Токио российская команда, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общекомандном зачете. В материале «ВМ» читайте о самых главных достижениях отечественной сборной на прошедших соревнованиях в Японии.

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