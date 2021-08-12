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Олимпиада в Токио: нам есть кем гордиться

Руслан Карманов

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Олимпиада в Токио
Спорт
Олимпиада в Токио: нам есть кем гордиться
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию. Слева направо: Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На летней Олимпиаде в Токио российская команда, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общекомандном зачете. Медалей наша сборная выиграла больше, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (тогда в копилке сборной оказалось 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных, 19 бронзовых), однако пятое место — худший результат в истории российской команды на летних олимпиадах.

Выше нас в командном зачете сборные США, Китая, Японии и Великобритании. До последнего дня соревнований мы шли ноздря в ноздрю с англичанами и в итоге завоевали больше наград (71 против 65), но британцы превзошли нас по количеству золотых медалей (22:20). По общему же числу наград сборная ОКР вошла в топ-3, вслед за США (113) и Китаем (88).

Впрочем, общекомандный зачет — штука неофициальная, особенно для простых болельщиков. В копилке народной памяти остается не медальная цифирь, а такие моменты, как слезы великой фигуристки Ирины Родниной на олимпийском пьедестале в Лейк-Плэсиде-1980, три драматические последние секунды баскетбольного матча между СССР и США в 1972 году в Мюнхене, когда наши ребята буквально вырвали победу, а также бешеные овации зрителей гимнасту Алексею Немову на Олимпийских играх 2004 года в Афинах — после того, как спортсмена засудили...

Олимпиада в Токио: нам есть кем гордитьсяГимнаст Никита Нагорный / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Что мы запомним из Олимпиады в Токио? Безусловно, триумф Евгения Рылова, который принес первое за 25 лет олимпийское золото нашей стране в плавании, радость меткого стрелка Виталины Бацарашкиной и разящей саблей фехтовальщицы Софии Поздняковой. Этим российским спортсменам по 24 года, все трое в Токио стали двукратными олимпийскими чемпионами. Также два золота выиграла в Японии 31-летняя москвичка Светлана Ромашина, став семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной в истории синхронного плавания.

Нас долго будет переполнять гордость за наших спортивных гимнастов и гимнасток, которые в Токио первенствовали в командном многоборье (мужчины — впервые за 25 лет, женщины — за 29 лет), а также за призеров Игр — фехтовальщиков, синхронисток, стрелков, теннисистов, гребцов, баскетболистов (играющих в формате 3 на 3), борцоввольников и мастеров тхэквондо.

Особый восторг вызвала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, которая завоевала единственное наше золото в легкой атлетике. Мы навсегда запомним ее безудержные слезы радости, как не забудем и слезы горькой обиды примы мировой художественной гимнастики Дины Авериной, у которой судьи буквально украли победу в личном многоборье (впервые за 25 лет), а затем не дали победить на Олимпиаде нашим «художницам» в групповом многоборье.

Именно двух этих золотых (потенциально наших) наград в итоге и не хватило российским спортсменам, чтобы обойти англичан в общекомандном зачете. Впрочем, будь удачливее в олимпийских финалах наши гандболистки, волейболисты — «классики» и «пляжники», тогда... Тогда бы все потуги иностранных «партнеров» по сдерживанию России на олимпийском фронте, все эти санкции и запреты на гимн и флаг были бы напрасны.

Но даже в такой ситуации наши атлеты продолжали радовать нас великими победами. Потому что мы — нация победителей, и эту правду жизни из народной памяти не вымарать. Стали пятыми — будем первыми! Главное — не сдаваться.

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