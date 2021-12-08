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Путин дал обещание пересмотреть программу президентских грантов для ученых

Виктория Сикерина

Общество
Путин дал обещание пересмотреть программу президентских грантов для ученых
Фото: Администрация президента РФ

Пересмотр программы президентских грантов, адресованных молодым российским ученым, необходим и возможен. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в среду, 8 декабря, в ходе встречи с юными деятелями науки в Сочи.

Он отметил, что нынешние гранты президента утвердили в 1996 году. Пересматривали их единожды — в 2009 году.

Один из участников встречи предположил, что для этого необходимо «добавить немножко деньжат».

— Ну, это никогда не мешает. Даже белым медведям, — иронично ответил лидер государства.

Однако Владимир Путин дал обещание проработать данный вопрос.

— Я считаю, это абсолютно такие рабочие предложения, — добавил он.

Президент России уточнил, что в настоящий момент система грантов Российского научного фонда успешно функционирует. Так, объем финансирования составляет 24 миллиарда рублей.

— Что касается премий президента — в целом тоже неплохо. Мы увеличили несколько лет назад с 2,5 миллиона до пяти миллионов. И эта программа тоже работает, — цитирует РИА Новости слова Владимира Путина.

На этой же встрече президент сообщил, что в скором времени в России создадут программу для поддержки интереса к науке.

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