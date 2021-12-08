Три автомобиля столкнулись на Ленинградском мосту

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Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском мосту. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобили столкнулись по направлению в область.

— Движение осуществляется по одной полосе из четырех, — следует из сообщения Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Водителям следует по возможности выбирать пути объезда.

В этот же день сообщалось о ДТП на Варшавском шоссе на юге Москвы. Автомобили столкнулись в районе владения 15 по МКАД.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15 детей.