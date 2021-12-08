Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском мосту

Виктория Храменкова

Город
Три автомобиля столкнулись на Ленинградском мосту
Фото: Depositphotos

Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском мосту. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобили столкнулись по направлению в область.

— Движение осуществляется по одной полосе из четырех, — следует из сообщения Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Водителям следует по возможности выбирать пути объезда.

В этот же день сообщалось о ДТП на Варшавском шоссе на юге Москвы. Автомобили столкнулись в районе владения 15 по МКАД.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15 детей.

Читайте также:
ДТП Москва Транспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте