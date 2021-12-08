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ДТП с участием трех автомобилей произошло на Варшавском шоссе

Анастасия Колоскова

Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Варшавском шоссе
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
вл15, 32-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Дорожная авария с тремя участниками произошла на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что автомобили столкнулись в районе владения 15 по МКАД. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

— Заняты 2 полосы в сторону центра, — предупредили водителей в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

7 декабря сообщалось о ДТП, которое произошло на западе столицы. В районе дома 24 на Бережковской набережной автомобиль такси пробил ограждение и упал в Москву-реку.

Позже машину вытащили прибывшие на место происшествия спасатели. В аварии ссадины получила пассажирка упавшей машины, однако девушка от госпитализации отказалась.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15 детей.

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