ДТП с участием трех автомобилей произошло на Варшавском шоссе

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

вл15, 32-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Дорожная авария с тремя участниками произошла на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что автомобили столкнулись в районе владения 15 по МКАД. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

— Заняты 2 полосы в сторону центра, — предупредили водителей в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

7 декабря сообщалось о ДТП, которое произошло на западе столицы. В районе дома 24 на Бережковской набережной автомобиль такси пробил ограждение и упал в Москву-реку.

Позже машину вытащили прибывшие на место происшествия спасатели. В аварии ссадины получила пассажирка упавшей машины, однако девушка от госпитализации отказалась.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15 детей.