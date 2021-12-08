Движение на Ленинградском мосту восстановлено после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В среду, 8 декабря, на Ленинградском мосту произошла дорожная авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Столкновение автомобилей произошло по направлению в область. Было перекрыто три полосы движения из четырех.

— Движение восстановлено, — следует из сообщения Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В этот же день сообщалось о ДТП на Варшавском шоссе на юге Москвы. Автомобили столкнулись в районе владения 15 по МКАД.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших 15 детей.