Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи перечислили знаки зодиака женщин, с которыми трудно поладить

Виктория Храменкова

Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака женщин, с которыми трудно поладить
Фото: www.sxc.hu

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представительницы которых обладают тяжелым характером.

Так, Львы заняли первую строчку данного рейтинга. Девушки, рожденные под этим созвездием, чаще остальных нуждаются в заботе и любви. Также они требуют постоянного внимания к себе. Однако именно из них получаются самые строгие и требовательные супруги.

Скорпионы — излишне эмоциональны. Буря чувств способна сделать из представительниц данного знака страстных любовниц, но в быту это может помешать отношениям, пишет «Экономика сегодня».

Раки — очень заботливы и нежны. Несмотря на это, они могут забыться и переборщить с этим. Они могут стать навязчивыми, а также слишком опекать своих близких. Попытки рассказать им, что это лишнее — может поранить Раков и сильно обидеть.

На предпоследней строчке разместились Девы. Девушки с легкостью притягивают к себе противоположный пол. А вот заслужить их расположение — дело не из простых. Представительницы этого знака зодиака требуют поступков.

Близнецы замкнули пятерку дам со сложным характером. Эти девушки постоянно тянутся к сплетням и интригам. Поэтому окружающие постоянно находятся в напряжении, обдумывая каждое слово, посколько оно может стать предметом обсуждения. Флирт с незнакомыми мужчинами? Близнецы никогда не откажут себе в этом!

Недавно астрологи перечислили топ-4 знаков зодиака, представителей которых поистине можно назвать покорителями женских сердец и лучшими любовниками.

Читайте также:
Женщины созвездие Гороскопы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте