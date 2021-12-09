Астрологи перечислили знаки зодиака женщин, с которыми трудно поладить

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Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представительницы которых обладают тяжелым характером.

Так, Львы заняли первую строчку данного рейтинга. Девушки, рожденные под этим созвездием, чаще остальных нуждаются в заботе и любви. Также они требуют постоянного внимания к себе. Однако именно из них получаются самые строгие и требовательные супруги.

Скорпионы — излишне эмоциональны. Буря чувств способна сделать из представительниц данного знака страстных любовниц, но в быту это может помешать отношениям, пишет «Экономика сегодня».

Раки — очень заботливы и нежны. Несмотря на это, они могут забыться и переборщить с этим. Они могут стать навязчивыми, а также слишком опекать своих близких. Попытки рассказать им, что это лишнее — может поранить Раков и сильно обидеть.

На предпоследней строчке разместились Девы. Девушки с легкостью притягивают к себе противоположный пол. А вот заслужить их расположение — дело не из простых. Представительницы этого знака зодиака требуют поступков.

Близнецы замкнули пятерку дам со сложным характером. Эти девушки постоянно тянутся к сплетням и интригам. Поэтому окружающие постоянно находятся в напряжении, обдумывая каждое слово, посколько оно может стать предметом обсуждения. Флирт с незнакомыми мужчинами? Близнецы никогда не откажут себе в этом!

Недавно астрологи перечислили топ-4 знаков зодиака, представителей которых поистине можно назвать покорителями женских сердец и лучшими любовниками.