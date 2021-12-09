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Наталья Сергунина рассказала о выплатах московским предпринимателям на средства индивидуальной защиты

Анастасия Колоскова

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Наталья Сергунина рассказала о выплатах московским предпринимателям на средства индивидуальной защиты
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичное правительство подвело итоги приема заявок от представителей бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Прием заявок длился с 1 сентября по 15 ноября. На новую меру поддержки могли претендовать компании сферы услуг, не менее 60 процентов персонала которых прошли вакцинацию до 15 августа. Сведения об этом нужно было предоставить через личный кабинет на портале mos.ru.

— По этой программе одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 миллиона рублей. Большинство заявок — примерно 60 процентов — поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях, — рассказала Наталья Сергунина.

Каждой компании выплатят по 15 тысяч рублей и дополнительно по 6,5 тысячи на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели, не имеющие нанятых сотрудников, получат по 21,5 тысячи рублей.

Так, одному из фитнес-клубов города выделили 229,5 тысячи рублей. А столичная сеть кофеен смогла принять участие сразу в двух программах поддержки. Компания отправила заявку на компенсацию коммунальных затрат за третий квартал 2021 года для ресторанов и кафе и уже получила 275 тысяч рублей на средства индивидуальной защиты.

Программа выплат на соблюдение эпидемиологических мер и средства индивидуальной защиты была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в июле текущего года. Тогда власти выделили на поддержку предпринимателей пять миллиардов рублей. Эти средства были направлены в том числе на обеспечение этого вида выплат.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что столичные бизнесмены определят приоритетные выставки для участия при поддержке Москвы в 2022 году. Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра.

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