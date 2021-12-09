Московский центр госуслуг «Рязанский» заработал в штатном режиме после стрельбы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

1, 1-я Новокузьминская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Столичный центр государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке города возобновил работу в штатном режиме после нападения мужчины с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе московских офисов «Мои документы» в четверг, 9 декабря.

— Центр работает в штатном режиме, — передает РИА Новости сообщение учреждения.

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести.

«Вечерняя Москва» подготовила подробный материал о произошедшей трагедии.

В среду, 8 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр государственных услуг «Рязанский». Он отметил, что в ходе визита провел встречу с сотрудниками МФЦ, которые работали в день трагедии. Глава города также поблагодарил сотрудников офиса «Рязанский» за слаженные действия во время нападения и выразил надежду, что совместными усилиями город переживет такое горькое событие.