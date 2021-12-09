СМИ: Покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

Фото: Twitter/ryanair

Диспетчер Олег Галегов, посадивший в Минске самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, заявил, что сообщение о бомбе в самолете было заведомо ложным. Об этом говорится в материале издания The New York Times, которое ссылается на источники в европейских властных структурах.

Отмечается, что Галегов летом незаконно пересек белорусскую границу с Польшей и хотел обратиться к властям США через посольство, но его перенаправили к польскому правительству. Им он рассказал, что его якобы вынудили посадить самолет из-за операции белорусских силовиков.

Представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин заявил, что им удалось получить информацию от свидетеля тех событий в диспетчерской, чем частично подтвердил данную информацию. По его словам, действиями диспетчера якобы руководил офицер КГБ, который получал указания по телефону.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

В октябре Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. Теперь его деятельность на территории республики запрещена. С помощью Telegram-канала оппозиционеры координировали свои действия во время массовых митингов после президентских выборов в Белоруссии.