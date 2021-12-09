Рафик Загрутдинов сообщил об окончании бетонирования опор заключительной эстакады СВХ

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты завершают бетонирование опор заключительной эстакады на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства города Рафик Загрутдинов в четверг, 9 декабря.

Он отметил, что данный участок эстакады является одним из самых протяженных в составе магистрали. Его длина составляет почти 2,5 километра.

— Эстакада тянется от Северной рокады почти до Алтуфьевского шоссе. Бетонирование последней опоры сдерживало большое количество коммуникаций Российских железных дорог (РЖД), которые необходимо было перекладывать, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что эстакада основного хода на СВХ позволит организовать на магистрали три полосы движения транспорта в каждом направлении.

Строительство Северо-Восточной хорды подходит к концу. Готовность бессветофорной дороги, которая напрямую свяжет север, восток и юго-восток Москвы, оценивается в 82 процента.

К настоящему времени построены восемь из 11 участков магистрали общей протяженностью 98,6 километра, в том числе 63 эстакады (33,5 километра), один тоннель (480 метров), три моста (204 метра), пять путепроводов (915 метров) и 15 пешеходных переходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Северо-Восточная хорда (СВХ) полностью будет запущена в августе или ко Дню города. По словам главы города, до соединения двух разрозненных участков СВХ, Алтуфьевского и проспекта Мира, осталось еще пять километров. Это, утверждает Сергей Собянин, может занять еще около полугода.

Хордовое кольцо Москвы

Значение СВХ для города

Магистраль свяжет между собой крупные автомобильные дороги: МКАД, шоссе Энтузиастов, Щелковское, Измайловское, Открытое, Алтуфьевское, Ярославское и Дмитровское шоссе. Хорда позволит выехать на 15 крупных улиц: Сельскохозяйственную, Фестивальную, Амурскую, Щербаковскую, Березовую аллею, в 3-й Нижнелихоборский проезд и другие.

СВХ обеспечит диагональную связь между севером, северо-востоком, востоком и юго-востоком Москвы, снизив транспортную нагрузку на центр города, Третье транспортное кольцо (ТТК), МКАД и вылетные магистрали.

Магистраль пройдет через 26 районов Москвы и 10 промзон, дав последним новые возможности для развития. Также СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, а также к платформам МЦД-1 и будущего МЦД-3.