Россиянам рассказали о самых востребованных профессиях в 2021 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Самыми востребованными профессиями в России стали водители, менеджеры по продажам и продавцы. Это следует из рэнкинга сервиса HeadHunter, в котором подсчитано число размещенных вакансий по определенным профессиям.

Отмечается, что с начала года на сервисе разместили 157,9 тысячи вакансий водителей, 147,3 тысячи работодателей искали менеджеров по продажам, 145,7 тысячи вакансий продавцов можно было увидеть на странице сервиса. Причем среди них были как продавцы-консультанты, так и кассиры.

Также были востребованы бухгалтеры (87,2 тысячи), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи), кладовщики, в том числе и с функциями грузчиков, (74,9 тысячи) и повара (53,8 тысячи).

Самыми непопулярными стали юристы (18,5 тысячи), системные администраторы (19,5 тысячи), курьеры (19,9 тысячи), главные бухгалтеры (21,4 тысячи) и официанты (21,5 тысячи).

Из тенденций заметно значительное уменьшение вакансий инженеров — профессия опустилась со второго на 15-е место в рэнкинге сервиса, а также рост числа вакансий водителей — профессия поднялась на первую строчку с третьего места.

В Москве лидирующей вакансией стал менеджер по продажам, передает РИА Новости.

Накануне были названы вакансии с самой высокой зарплатой в России. Так самой высокооплачиваемой вакансией на российском рынке в ноябре стала должность коммерческого директора в сфере розничных продаж. Соискателю готовы платить от 500 тысяч рублей, но он должен обладать соответствующим опытом и разбираться в электронной коммерции.