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Народный календарь. Как избавиться от печалей и бед 10 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как избавиться от печалей и бед 10 декабря
Фото: Pixabay

В церкви 10 декабря отмечается православный праздник — Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Божией Матери, именуемая «Знамение». Иконе молятся о прекращении стихийных бедствий и войн. Образ защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье. В домах устанавливали икону, чтобы защититься от пожаров, воров и других напастей. Святой лик помогает в исцелении различных недугов. Перед ним молятся, отправляясь в дальнюю дорогу, просят об избавлении от бед и несчастий. Если в этот день на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

Рыбаки в этот день на промысел не ходили. В народе говорили, что к Знамению вся рыба прячется, поэтому рыбалка будет бесперспективной. Было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали. По Христианским традициям в тёплую погоду 10 декабря запрещено работать руками, используя физический труд. Нельзя шить, вязать и чинить что–либо — можно ненароком «зашить» тепло.

Приметы погоды:

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло — оттепель.

Коровы сопят и фыркают — к морозу.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают — к потеплению.

Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от печалей и бед 10 декабря

Именины отмечают: Алексей, Фекла, Василий, Яков, Иван, Николай, Всеволод, Роман, Борис, Гавриил.

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