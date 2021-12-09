Фото: Пресс-служба суда

Следователи просят арестовать владельца розничной сети магазинов «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.

Бизнесмена обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Видео: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

8 декабря Мейера вместе с супругой задержали в рамках уголовного дела о хищениях у Сбербанка 1,3 миллиарда рублей, которые получила в виде кредитов на развитие бизнеса компания «Юлмарт».

Предпринимателя подозревают в мошенничестве, а именно в хищении более двух миллиардов рублей у Сбербанка, полученных на развитие бизнеса. Соответствующий кредит Мейер взял незадолго до краха интернет-ретейлера «Юлмарт», который произошел в марте 2020 года.

До этого сообщалось, что полиция задержала троих москвичей, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пенсионеров.