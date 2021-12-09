Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

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Темпы вакцинации в России растут, благодаря масштабному тестированию удается оперативно отслеживать изменения ситуации. Об этом в четверг, 9 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы находимся в первой десятке по уровню тестирования населения, то есть мы очень хорошо видим, что происходит в стране. Мы наращиваем темпы, и одна из задач сегодняшнего дня, чтобы количество тестов еще увеличить, — сообщила Попова.

Попова отметила, что доминирующим в РФ остается вариант COVID-19 «дельта», передает РИА Новости.

2 декабря Попова заявила, что в российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. Всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.

7 декабря глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что свыше 65 миллионов граждан России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Он отметил, что более 62 процентов взрослых россиян сделали прививку от ковида двумя компонентами. При этом 61,7 процента граждан старшего возраста также полностью вакцинировались от коронавируса.