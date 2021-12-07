Мурашко заявил, что почти 70 миллионов россиян вакцинировались двумя компонентами

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Свыше 65 миллионов граждан России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 7 декабря.

Он отметил, что более 62 процентов взрослых россиян сделали прививку против заболевания двумя компонентами. При этом 61,7 процента граждан старшего возраста также полностью вакцинировались от коронавируса, передает ТАСС слова министра.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что свыше 5,7 миллиона жителей столицы сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. Она уточнила, что более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию за указанный период.

За последние 24 часа в России выявили 31 096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За сутки после прохождения лечения от заболевания в России полностью выздоровели 34 615 пациентов.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. Всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым, заключила Попова.