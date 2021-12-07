Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мурашко заявил, что почти 70 миллионов россиян вакцинировались двумя компонентами

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Мурашко заявил, что почти 70 миллионов россиян вакцинировались двумя компонентами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 65 миллионов граждан России прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 7 декабря.

Он отметил, что более 62 процентов взрослых россиян сделали прививку против заболевания двумя компонентами. При этом 61,7 процента граждан старшего возраста также полностью вакцинировались от коронавируса, передает ТАСС слова министра.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что свыше 5,7 миллиона жителей столицы сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. Она уточнила, что более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию за указанный период.

За последние 24 часа в России выявили 31 096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За сутки после прохождения лечения от заболевания в России полностью выздоровели 34 615 пациентов.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. Всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым, заключила Попова.

Читайте также:
Михаил Мурашко Россия Пандемия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте