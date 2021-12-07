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В России выявили 31 096 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 31 096 случаев коронавируса за сутки
Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 31 096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Уточняется, что 7,2 процента заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.

В России выявили 31 096 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 2573 пациента с коронавирусом.

За сутки в РФ также зафиксировали 1182 летальных исхода из-за COVID-19. При этом за 24 часа после прохождения лечения от инфекции в России полностью выздоровели 34 615 пациентов, подытожили в оперштабе.

В России выявили 31 096 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. Всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым, заключила Попова.

Накануне в России выявили новый штамм коронавируса — «омикрон». Его обнаружили у двух человек, сдавших ПЦР-тесты по возвращении из ЮАР. Все пассажиры рейсов из Африки изолированы в обсерваторе. О том, чего ждать после появления в нашей стране еще одной версии COVID-19, — в материале «Вечерней Москвы».

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