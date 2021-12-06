«Омикрон» официально в России: к чему готовиться после обнаружения нового штамма COVID-19

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В России выявили новый штамм коронавируса — «омикрон». Его обнаружили у двух человек, сдавших ПЦР-тесты по возвращении из ЮАР. Все пассажиры рейсов из Африки изолированы в обсерваторе. О том, чего ждать после появления в нашей стране еще одной версии COVID-19, — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно об «омикроне»

Штамм был впервые выявлен в начале ноября в африканской Ботсване у иностранных дипломатов. Через несколько дней эту же разновидность коронавируса SARS-nCov-2 нашли в Южно-Африканской Республике, а затем — в Израиле, Великобритании, Нидерландах, Гонконге и Бельгии. К концу ноября стало известно о его попадании в Чехию и Германию, а к началу декабря зараженные «омикроном» были почти в 40 странах.

Во Всемирной организации здравоохранения сразу предупредили о том, что «омикрон» распространится по всему миру. Некоторые страны даже закрыли свои границы для иностранцев. Япония, например, закрыв въезд с 30 ноября, отменила финал Гран-при по фигурному катанию, а Швейцария — зимнюю универсиаду 2021 года.

Однако говорить о большей опасности «омикрона», чем предыдущих штаммов, пока не приходится. Он отличается большей по сравнению с ними заразностью, но, согласно данным, опубликованным южноафриканскими врачами из больницы Стива Бико в Претории, летальность от коронавируса в текущую волну снизилась в 2,5 раза, а среднее время пребывания в больнице сократилось с 8,5 дня до 2,8. Эта информация выглядит обнадеживающе, но эксперты пока не спешат ей доверять. Хотя похожее мнение высказывала и глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Штамм как вакцина от коронавируса

Российский вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» обратил внимание на тот факт, что более чем за три недели с момента обнаружения нового штамма не зафиксировано ни одной смерти от него. И это может говорить о том, что по патогенности он более ослабленный.

— Размножается хорошо, передается хорошо, но не вызывает тяжелого заболевания и смерти. Это предварительный вывод. Окончательно сказать об этом пока нельзя, потому что мало еще наблюдаем за ним. И, может быть, нам просто повезло попасть на случаи заболевания, которые были у молодых людей. Поэтому нет смертельных случаев, все протекает легко. Нужно еще подождать немножко, хотя бы до конца декабря, тогда мы о нем будем знать больше, — отметил ученый.

Специалист не исключает, что «омикрон» может стать в какой-то степени вакциной от коронавируса, если его мягкое течение подтвердится. На эту мысль наталкивает одна из его важных особенностей: у нового штамма порядка 32 мутаций в поверхностном белке, и именно они обеспечивают более легкое развитие заболевания.

Завершающая фаза пандемии

Эксперт также напомнил, что один из японских исследователей пришел к выводу, что пандемия в стране остановилась с образованием множества мутаций «дельты». Окончанию распространения штамма также способствовали вакцинация и меры, направленные против эпидемии, уточнил он. При этом одним из факторов, по мнению профессора, были изменения в вирусе. Это говорит о том, что мир вступает в завершающую фазу пандемии COVID-19, уточнил Альтштейн.

При этом он не может пока сказать, насколько быстро «омикрон» распространится в России после его обнаружения у двух вернувшихся из ЮАР граждан. Подсчитать, сколько человек они могли им заразить, очень сложно.

Спасут ли вакцины от «омикрона»

Несмотря на предполагаемую меньшую летальность, «омикрон» никак не отменяет вакцинацию от коронавируса, и пока нет никаких данных о том, что существующие вакцины от него не помогают. Это признает и Анатолий Альтштейн, и другие специалисты. Тем не менее фармацевтический бизнес уже задумался об обновлении препаратов. Но это займет в любом случае какое-то время, причем длительное. А за это время будут и заболевшие, и, возможно, умершие от нового варианта вируса.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов уверен в том, что не стоит сидеть и ждать, когда появятся обновленные вакцины.

— Наоборот, в мире говорят, что надо делать вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обновить антитела. А кто сказал, что вакцинация не помогает? Мутаций этих — больше тысячи. И еще будут тысячи, и вакцина будет против них работать. Когда штамм будет принципиально новым, появится другая вакцина. Пока никто в мире не говорит, что действующие вакцины не помогают, — констатировал ученый.

Не целуйтесь на корпоративах

Похожего мнения придерживается врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он считает, что эффективность, возможно, и становится ниже в плане защиты от заражения, но она остается все равно очень высокой в плане предотвращения госпитализации, тяжелого течения или смертей. Но поскольку сейчас информации об омикроне все еще недостаточно, специалист призвал дождаться соответствующих данных и только потом делать выводы.

Аналогичная позиция у академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко. Он убежден, что против штамма «омикрон» в любом случае работает вакцина. Но, чтобы избежать заражения, даже привитым не стоит «вести себя бесшабашно», посоветовал медик. Он рекомендовал всем соблюдать меры предосторожности: своевременно вакцинироваться, носить маски и не планировать новогодний отдых в экзотических странах, а также сдать билеты в Турцию, Египет и отдохнуть в Подмосковье.

Кроме того, Онищенко призвал не проводить новогодние корпоративы. А если человек вынужденно окажется на таком событии, то бывший главный санитарный врач России посоветовал не целоваться, не обниматься, не танцевать и не здороваться ни с кем за руку.