«Въезд запрещен»: как мир реагирует на появление нового штамма ковида и стоит ли его бояться

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» некоторые страны вводят ограничения на въезд иностранцев. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о вводимых мерах в разных государствах, а также узнала, как появление нового штамма отразится на туризме, грозит ли нам тотальный карантин или пандемия завершается.

Россия

Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга: Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального административного района Гонконг.

Роспотребнадзор и Минтранс в связи с этим организуют экспресс-тестирование на COVID-19 россиян, приезжающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.

Великобритания

Власти Великобритании вводят с 30 ноября обязательный ПЦР-тест для всех прибывающих в страну и карантин до получения отрицательного результата. Для путешественников, не прошедших вакцинацию, правила остаются прежними. Им необходимо сделать ПЦР-тест до вылета на второй и восьмой день после прибытия в страну (с соблюдением карантина).

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне сделал заявление, что в стране вернут обязательный масочный режим для посещения магазинов и проезда в общественном транспорте.

Япония

Из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» введенные 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов в Японию отменяются с 30 ноября. Страна снова вводит строгий карантин для своих и иностранных граждан с долгосрочными визами и видом на жительство, которые будут приезжать из девяти стран Южной Африки и четырнадцати других государств.

До этого, 8 ноября, в Японию разрешили приезжать иностранным бизнесменам, студентам и специалистам, которые привиты вакцинами, одобренными в стране.

Другие

Турция и ОАЭ тоже объявили о прекращении сообщения с Ботсваной, Южно-Африканской Республикой, Мозамбиком, Намибией и Зимбабве, где замечено распространение нового штамма коронавируса. Ограничения коснутся всех турецких наземных, воздушных, морских и железнодорожных пограничных переходов.

Германия, Израиль, Великобритания, Сингапур, Канада, Бахрейн, Италия, Нидерланды, Марокко, Франция, Чехия, Австрия, Малайзия, Швейцария, Египет, Саудовская Аравия, Аргентина и Бразилия также приостановили транспортное сообщение с некоторыми странами Африки.

Что с туризмом?

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в беседе с «ВМ» рассказал, что изменения в сфере туризма из-за нового штамма коронавируса уже произошли, касались они только ЮАР. Стоит отметить, что массового потока российских туристов в это государство не было. Не было и прямых регулярных авиарейсов, только транзит.

— Относительно иностранных граждан — въезд в страну запрещен. Российские граждане возвращаются спокойно. Никаких других изменений нет. Туризм уже давно адаптировался к стабильной неопределенности. И даже когда у нас была 41 тысяча в день заболевающих, ни одна страна мира не закрыла туризм из России, — подчеркнул Горин.

Бояться?

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «ВМ» высказал мнение, что «из представленных по новому штамму материалов создается впечатление, что этот вирус должен быть легким, неопасным, что у него повышенная способность к мутациям».

— Он производит впечатление неопасного вируса. Число мутаций указывает на его геном, который нестабилен. И в результате часто происходят изменения у него, видимо, еще немало изменений во внутренних генах. Это только 32 мутации в поверхностном белке. А это значит, что у этого вируса не очень стабильный геном. И поскольку мутация либо обычная, либо нейтральная, либо повреждает вирус чаще всего и лишь изредка его усиливает, то, я думаю, что этот вирус не должен быть страшным, — сказал ученый.

Он подчеркнул, что, конечно, пока о вирусе мало информации, новых данных по нему нужно подождать. Поэтому и предпринимаются меры по предупреждению возможного ухудшения ситуации. Однако пока летальных случаев от штамма не было.

— Вспоминаешь недавно сообщенную информацию японского исследователя, довольно солидного, Иноуэ, который сообщил, что эпидемия в Японии остановилась с появлением огромного количества мутаций у вируса, и таким образом вирус стал нежизнеспособным. Конечно, имели значение противоэпидемические мероприятия, имела значение вакцинация, они там все вакцинированы, но все это сопровождалось также и изменениями в вирусе, — добавил Альтштейн.

По его словам, этот вопрос пока не вполне ясный, но при связывании воедино наталкивает на мысль о том, что многочисленные мутации коронавируса ведут к окончанию пандемии.

— Я думаю, что это говорит о том, что мы вступаем в фазу завершения пандемии, — заключил ученый.

В конце ноября медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от двадцати до тридцати лет.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от двадцати до тридцати лет.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.