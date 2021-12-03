Онищенко призвал россиян сдать билеты в Турцию и Египет

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Жителям России, собравшимся на египетские и турецкие курорты, стоит сдать билеты. С таким предложением выступил доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что появление новой мутации коронавируса должно сподвигнуть россиян сделать прививку от заболевания или ревакцинироваться. Эпидемиолог также призвал граждан не забывать о средствах индивидуальной защиты.

— Плюс у нас сейчас 3 декабря, люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолеты летают, и думают, что можно лететь. Пусть бизнес занимается бизнесом и летит куда угодно, привившись накануне. А вот отдых детский, который грядет очень скоро, нужно планировать дома — в Подмосковье, а не в экзотических странах, — пояснил академик РАН.

До этого Геннадий Онищенко призвал не концентрировать внимание москвичей на обнаружении штамма коронавируса «омикрон», который в любом случае рано или поздно попадет в нашу страну. Врач-эпидемиолог считает необходимым напомнить гражданам и властям о соблюдении пяти важных условий, которые он озвучил «Вечерней Москве».

Ранее академик заявил, что новый агрессивный штамм коронавируса «омикрон» рано или поздно появится в России, и завезут его не из Южной Африки, а из Европы, как это было с первым китайским вирусом.