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Онищенко призвал россиян не танцевать и не целоваться на корпоративах

Рафаэль Залян

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Общество
Онищенко призвал россиян не танцевать и не целоваться на корпоративах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» призвал россиян по возможности отказаться от корпоративов из-за сложной ситуации с коронавирусом.

— Если вы вынужденно оказались на таком событии, соблюдайте все меры предосторожности: не обнимайте никого, не целуйте, не устраивайте танцы, избегайте рукопожатий. Иначе такие действия могут привести к заражению коронавирусом, — предостерег он.

Онищенко подчеркнул, что в особой группе риска находятся непривитые граждане. Врач считает, что в предпраздничные дни лучше отправиться за город, провести время на свежем воздухе, подальше от людей.

— Больше пользы будет, чем от корпоративов. Да и потом сейчас пост. Какие могут быть корпоративы? — сказал врач.

С начала года свыше 5,7 миллиона жителей Москвы сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За указанный период, по ее словам, более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию.

За последние сутки столичные медики вылечили от коронавируса 2743 человека. Всего с начала пандемии от ковида в городе после прохождения лечения полностью выздоровел 1 792 971 пациент.

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