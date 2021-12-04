«Мутаций будет тысячи»: спасет ли прививка от «омикрона» и когда обновят российские вакцины
Штамм коронавируса, получивший название «омикрон», продолжает распространяться по планете. Производители вакцин уже заговорили об их модернизации под новый вариант вируса. Между тем в мире уже идет масштабная вакцинация от COVID-19, и отказываться от прививки, несмотря на очередную мутацию инфекции, не стоит, считают специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».
Обновление вакцин
Как поясняет врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков, процесс модернизации вакцин займет в любом случае долгое время. К тому же сейчас нет никаких оснований полагать, что действующие лекарства иммунопрофилактики не помогают против мутаций коронавируса.
— Да, возможно, их эффективность становится пониже в плане защиты от заражения, но она остается все равно очень высокой в плане предотвращения госпитализации, тяжелого течения или смертей, — отметил эксперт.
Кроме того, здесь, по словам спикера, возникает регуляторная проблема. В российском законодательстве сейчас нет отдельной какой-то ветки по антикоронавирусным вакцинам, и новую версию препарата на рынок быстро вывести невозможно. Для этого необходимо повторить клинические и доклинические исследования — фактически большую часть фармразработки.
Делать выводы рано
Специалист не исключает, что в условиях распространения нового штамма могут быть приняты какие-то послабления, ускоряющие процесс выпуска обновленных вакцин, но даже по самым оптимистичным прогнозам этот процесс может занять не менее трех месяцев, а в реальности — и пять, и шесть.
— Ждать этого не стоит. Нет данных, что существующие версии вакцин плохо работают против «омикрона». Скорее всего, их эффективность ниже, но не сильно. В ближайшие полторы-две недели мы будем знать картину, когда опубликуют промежуточные исследования сывороток переболевших и вакцинированных, нейтрализующих «омикрон», по сравнению с другими штаммами. И можно будет косвенно говорить о том, насколько ожидается снижение эффективности вакцинации, — добавил иммунолог.
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Надо и вакцинироваться, и ревакцинироваться
Похожее мнение высказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов.
— А что, надо сидеть у печки и ждать свой час? Наоборот, в мире говорят, что надо делать вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обновить антитела. А кто сказал, что вакцинация не помогает? Мутаций этих больше тысячи и еще будут тысячи, и вакцина будет против них работать. Когда штамм будет принципиально новым, появится другая вакцина. Пока никто в мире не говорит, что действующие вакцины не помогают, — констатировал ученый.
Некоторые страны в то же время сокращают рекомендуемые сроки ревакцинации от коронавируса. Так, в Греции третью прививку можно будет сделать уже через три месяца после второй. Насколько это целесообразно, специалисты сказать точно не могут.
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Сроки ревакцинации
По словам Михаила Костинова, вопрос изменения сроков ревакцинации зависит от подхода, принятого в той или иной стране. Среднестатистические здоровые люди могут ревакцинироваться через год или через девять месяцев, а людям, имеющим различные заболевания, у которых слабо вырабатываются антитела, можно бустерные дозы делать и через полгода, а индивидуально — хоть каждые три месяца, если у человека с иммунитетом проблемы.
Специалист поясняет, что вопрос ревакцинации часто связан и с наличием вакцин в странах мира. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не спешить с ревакцинацией по причине того, что они хотели охватить всю планету хотя бы одной дозой вакцин от коронавируса. В России же вакцин хватает, и третью прививку от коронавируса можно ставить уже через полгода.
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Николай Крючков вообще считает, что сейчас не стоит говорить о сокращении сроков ревакцинации даже на фоне появления штамма «омикрон». Да и в России люди не очень охотно на нее идут. Кроме того, в нашей стране продляются сертификаты переболевших COVID-19. Сейчас их сроки действия такие же, как и у документов для тех, кто сделал прививку.
— У нас примерно 13 миллионов человек нуждаются в ревакцинации. Из них около 4 миллионов ревакцинировались, и нам надо хотя бы шестимесячный период выдерживать. Даже если будет понятно, что шесть месяцев многовато и надо делать прививку каждые 3–4 месяца, то мы ревакцинировать людей не сможем, потому после сделанной инъекции люди редко идут на повторную, — резюмировал иммунолог.
В данный момент в России пересматривать сроки ревакцинации рано, заключил собеседник «ВМ».