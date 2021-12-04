«Мутаций будет тысячи»: спасет ли прививка от «омикрона» и когда обновят российские вакцины

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Штамм коронавируса, получивший название «омикрон», продолжает распространяться по планете. Производители вакцин уже заговорили об их модернизации под новый вариант вируса. Между тем в мире уже идет масштабная вакцинация от COVID-19, и отказываться от прививки, несмотря на очередную мутацию инфекции, не стоит, считают специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Обновление вакцин

Как поясняет врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков, процесс модернизации вакцин займет в любом случае долгое время. К тому же сейчас нет никаких оснований полагать, что действующие лекарства иммунопрофилактики не помогают против мутаций коронавируса.

— Да, возможно, их эффективность становится пониже в плане защиты от заражения, но она остается все равно очень высокой в плане предотвращения госпитализации, тяжелого течения или смертей, — отметил эксперт.

Кроме того, здесь, по словам спикера, возникает регуляторная проблема. В российском законодательстве сейчас нет отдельной какой-то ветки по антикоронавирусным вакцинам, и новую версию препарата на рынок быстро вывести невозможно. Для этого необходимо повторить клинические и доклинические исследования — фактически большую часть фармразработки.

Делать выводы рано

Специалист не исключает, что в условиях распространения нового штамма могут быть приняты какие-то послабления, ускоряющие процесс выпуска обновленных вакцин, но даже по самым оптимистичным прогнозам этот процесс может занять не менее трех месяцев, а в реальности — и пять, и шесть.

— Ждать этого не стоит. Нет данных, что существующие версии вакцин плохо работают против «омикрона». Скорее всего, их эффективность ниже, но не сильно. В ближайшие полторы-две недели мы будем знать картину, когда опубликуют промежуточные исследования сывороток переболевших и вакцинированных, нейтрализующих «омикрон», по сравнению с другими штаммами. И можно будет косвенно говорить о том, насколько ожидается снижение эффективности вакцинации, — добавил иммунолог.

Надо и вакцинироваться, и ревакцинироваться

Похожее мнение высказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов.

— А что, надо сидеть у печки и ждать свой час? Наоборот, в мире говорят, что надо делать вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обновить антитела. А кто сказал, что вакцинация не помогает? Мутаций этих больше тысячи и еще будут тысячи, и вакцина будет против них работать. Когда штамм будет принципиально новым, появится другая вакцина. Пока никто в мире не говорит, что действующие вакцины не помогают, — констатировал ученый.

Некоторые страны в то же время сокращают рекомендуемые сроки ревакцинации от коронавируса. Так, в Греции третью прививку можно будет сделать уже через три месяца после второй. Насколько это целесообразно, специалисты сказать точно не могут.

Сроки ревакцинации

По словам Михаила Костинова, вопрос изменения сроков ревакцинации зависит от подхода, принятого в той или иной стране. Среднестатистические здоровые люди могут ревакцинироваться через год или через девять месяцев, а людям, имеющим различные заболевания, у которых слабо вырабатываются антитела, можно бустерные дозы делать и через полгода, а индивидуально — хоть каждые три месяца, если у человека с иммунитетом проблемы.

Специалист поясняет, что вопрос ревакцинации часто связан и с наличием вакцин в странах мира. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не спешить с ревакцинацией по причине того, что они хотели охватить всю планету хотя бы одной дозой вакцин от коронавируса. В России же вакцин хватает, и третью прививку от коронавируса можно ставить уже через полгода.

Николай Крючков вообще считает, что сейчас не стоит говорить о сокращении сроков ревакцинации даже на фоне появления штамма «омикрон». Да и в России люди не очень охотно на нее идут. Кроме того, в нашей стране продляются сертификаты переболевших COVID-19. Сейчас их сроки действия такие же, как и у документов для тех, кто сделал прививку.

— У нас примерно 13 миллионов человек нуждаются в ревакцинации. Из них около 4 миллионов ревакцинировались, и нам надо хотя бы шестимесячный период выдерживать. Даже если будет понятно, что шесть месяцев многовато и надо делать прививку каждые 3–4 месяца, то мы ревакцинировать людей не сможем, потому после сделанной инъекции люди редко идут на повторную, — резюмировал иммунолог.

В данный момент в России пересматривать сроки ревакцинации рано, заключил собеседник «ВМ».