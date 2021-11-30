«Остановит конвейер»: как препарат «Мир-19» уничтожит COVID-19

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Новый противовирусный препарат «Мир-19», разработанный Государственным научным центром «Институт иммунологии» ФМБА, может в перспективе применяться не только в качестве профилактического средства от COVID-19 для взрослых, но и для детей. Он гарантирует защиту и тем, кому по тем или иным причинам вакцинация противопоказана. Как воздействует препарат и насколько он безопасен, «Вечерняя Москва» узнала у врачей.

Как рассказал кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков, «Мир-19» — это средство, которое разрабатывалось очень долго и тщательно. Сам процесс получения препарата является чрезвычайно сложным:

— Чтобы собрать отпряденные микро-РНК, которые будут воздействовать именно на вирус, нужно преодолеть очень сложную процедуру выборки, поэтому у многих специалистов, в том числе и у меня, большая надежда на эту разработку.

Технология воздействия нового средства на возбудитель болезни такова, что содержимое флакона при попадании в организм полностью блокирует любые шансы вируса размножиться, уточнил спикер.

Само средство, по словам собеседника «ВМ», является ингаляционным и вводится через слизистую носа:

— Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции и применяется с помощью ингаляционного метода или интраназального. То есть его можно вдыхать в себя или закапывать, и он тут же начнет уменьшать вирусную нагрузку, которая была получена в момент заражения.

Медик уточнил, что препарат в первые дни болезни блокирует вирус и исключает его дальнейшее проникновение в организм, не позволяет ему воздействовать на внутренние органы, что в свою очередь исключает развитие постковидного синдрома.

— Сама аббревиация МИР означает «малая интерферирующая РНК», и как раз эти микро-РНК не позволяют вирусу себя собрать, он пытается просинтезировать свои белки и начать процесс заражения других клеток, но у него это не получается, так как все эти возможности ограничены. Дело в том, что сам по себе вирус — мертвый, для своей репродукции и выживания он использует клетки человеческого организма. А «Мир-19» эту возможность тоже исключает, — уточнил Тимаков.

По его словам, препарат будет эффективен именно в момент заражения коронавирусной инфекцией:

— Даже если у человека не сформулирован активный иммунитет, он не вакцинирован или имеется медотвод, препарат можно использовать как защитное средство, если все же был контакт с носителем. Это исключит дальнейшее развитие болезни и тяжелые последствия. Соответственно, после сертификации препарата, думаю, есть большие перспективы для его применения в детском возрасте.

Двойной эффект средство будет оказывать на тех, кто уже привился:

— Это уже гарантия того, что вы не попадете в больницу, ведь в организме имеются антитела после вакцины и дополнительная защита в качестве этого назального средства. У вируса не остается никаких шансов выжить и продолжить свое разрушающее воздействие на вас.

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» отметил, что препарат по методу воздействия безопасен для человеческого организма и не вызывает побочных эффектов:

— Поскольку разработчики обещают, что средство будет защищать от всех штаммов ковида, я не думают, что его будут регистрировать по ускоренной схеме. Что же касается способа воздействия препарата, его можно сравнить с ломиком, который при проникновении в шестеренку конвейера способен остановить целый завод. В данном случае «завод» — это место по выработке вирусов SARS-CoV-2. Если представить, что вирус, который попадает в организм, превращается в конвейер по выработке себе подобных, то препарат является механизмом, блокирующим работу конвейера. Как-то так действует этот профилактический препарат.

Болибок предположил, что новое средство следует принимать не только в момент заражения коронавирусом, как считают некоторые специалисты, его можно использовать в качестве профилактики заражения:

— Например, перед тем как выйти из дома в магазин или поехать на работу в общественном транспорте, где никто масок не носит и высокий риск заражения, для защиты достаточно будет ввести содержимое аэрозоля в носовую полость — и можно выходить в люди. Правда, непонятно пока, как долго эффект защиты будет действовать. Если, например, препарат защищает на протяжении нескольких часов, то им, в принципе, можно будет пользовать ежедневно на регулярной основе.

Спикер выразил уверенность, что после ряда клинических апробаций применение препарата будет расширено и его будут использовать для защиты детей и подростков.

В свою очередь руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила в понедельник, 29 ноября, что препарат против коронавируса «Мир-19» будет эффективен от штамма «омикрон».