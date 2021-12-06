Вирусолог Альтштейн: «Омикрон»-штамм может стать вакциной против COVID-19

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«Омикрон»-штамм коронавируса может стать вакциной от вируса, если он будет мягко протекать и не приводить к летальным исходам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, с одной стороны, плохо, что новый штамм ковида распространяется быстро. Но, с другой стороны, за три недели не описано ни одного случая смерти от него. Это может говорить о том, что штамм в плане патогенности более ослабленный.

— То есть размножается хорошо, передается хорошо, но не вызывает тяжелого заболевания и смерти. Это предварительный вывод. Окончательно сказать об этом еще нельзя, потому что мало еще наблюдаем за ним. И, может быть, нам просто повезло попасть на случаи заболевания, которые были у молодых людей. Поэтому нет смертельных случаев, все протекает легко. Нужно еще некоторый опыт, нужно еще подождать немножко. Ну хотя бы до конца декабря, тогда мы о нем будем знать больше. Мы не знаем, насколько он чувствителен к действию вакцин. Предполагается, что определенной чувствительностью он должен обладать. Поэтому он не отменяет вакцину. Я не исключаю, что если он окажется мягким, он сам будет служить как вакцина в какой-то мере, — сказал ученый.

До этого Альтштейн высказал мнение, что мир вступает в завершающую стадию пандемии коронавируса. Данный вывод, по его словам, можно сделать из-за возможной самоликвидации штамма «дельта» в Японии и по числу мутаций варианта «омикрон». Альтштейн уточнил, что 32 мутации в поверхностном белке нового штамма наводят на мысль, что он должен быть неопасным и легким.

Один из японских исследователей пришел к выводу, что пандемия в стране остановилась с образованием множества мутаций «дельты», напомнил специалист. Окончанию распространения штамма также способствовали вакцинация и меры от эпидемии, уточнил он. При этом одним из факторов, по мнению профессора, были изменения в вирусе. Это говорит о том, что мир вступает в завершающую фазу пандемии COVID-19, заключил Альтштейн.

В понедельник, 6 декабря, стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.