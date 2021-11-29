Альтштейн заявил о вступлении мира в последнюю фазу пандемии COVID-19

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Мир вступает в завершающую стадию пандемии коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» заявил вирусолог, профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в понедельник, 29 ноября.

Данный вывод, по его словам, можно сделать из-за возможной самоликвидации штамма «дельта» в Японии и по числу мутаций варианта «омикрон». Альтштейн уточнил, что 32 мутации в поверхностном белке нового штамма наводят на мысль, что он должен быть неопасным и легким.

Один из японских исследователей пришел к выводу, что пандемия в стране остановилась с образованием множества мутаций «дельты», напомнил специалист. Окончанию распространения штамма также способствовали вакцинация и меры против эпидемии, уточнил он.

При этом одним из факторов, по мнению профессора, были изменения в вирусе. Это говорит о том, что мир вступает в завершающую фазу пандемии COVID-19, заключил Альтштейн.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.