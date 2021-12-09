«Один из самых плохих сценариев»: отключат ли Россию от SWIFT

Фото: facebook.com/SWIFT

Вероятность отключения РФ от SWIFT в настоящее время очень низкая. Подобный вариант развития событий возможен только в случае полномасштабного вторжения российских войск на Украину. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

Утром 9 декабря стало известно о предложении Яна Бжезинского, экс-заместителя помощника министра обороны США, сына политолога Збигнева Бжезинского, отключить Россию от SWIFT на несколько дней. По мнению политика, такая мера послужит «предупредительным ударом» для Москвы.

По мнению Кульбаки, угрозы отключения России от SWIFT сейчас нет. Подобные действия были бы возможны только в случае «полномасштабного вторжения РФ на Украину», отметил он.

— Разговор об отключении России от SWIFT велся уже много раз. Эту тему могут поднимать различные люди, но вероятность события сейчас крайне низка. Я бы сказал, она близка к нулю. Высказывания отдельных политиков и чиновников, скорее всего, не являются официальной позицией американской администрации. На них можно не обращать внимания. Подобные меры могли бы принять в том случае, если бы Россия начала полномасштабное вторжение на Украину, — прокомментировал Кульбака.

Он добавил, что слова Бжезинского — это «скорее, попытка создать информационный шум у нас в стране, чем что-либо серьезное».

Отключение от SWIFT могло бы нанести значительный урон нашему государству, считает он.

— К сожалению, в случае принятия таких мер последствия для России были бы очень плохими. Это вообще один из самых плохих сценариев, которые вообще можно рассматривать, — высказался экономист.

Разговоры о необходимости нанести России «предупредительный удар» путем ужесточения западных санкций спровоцированы сообщениями о напряжении на российско-украинской границе. В Кремле эту информацию опровергают. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва следует принципам миролюбивой внешней политики.

При помощи общества всемирных межбанковских каналов связи SWIFT финансовые учреждения обмениваются данными и совершают платежи. Для этого используется сеть SWIFTNet. Самая глобальная межбанковская система основана в 1973 году. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии.