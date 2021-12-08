Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин прокомментировал вопрос о якобы военном «нападении» РФ на территорию Украины

Виктория Сикерина

Политика
Путин прокомментировал вопрос о якобы военном «нападении» РФ на территорию Украины
Фото: Администрация президента РФ

Россия следует принципам миролюбивой внешней политики, но при этом защищает свою национальную и территориальную безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Так президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения в адрес России о якобы «нападении» на Украину.

Лидер государства назвал данный вопрос провокационным.

— Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США, господина Байдена, — цитирует РИА Новости слова Владимира Путина.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявила, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Читайте также:
Владимир Путин Россия Украина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте