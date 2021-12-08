Путин прокомментировал вопрос о якобы военном «нападении» РФ на территорию Украины

Фото: Администрация президента РФ

Россия следует принципам миролюбивой внешней политики, но при этом защищает свою национальную и территориальную безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Так президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения в адрес России о якобы «нападении» на Украину.

Лидер государства назвал данный вопрос провокационным.

— Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США, господина Байдена, — цитирует РИА Новости слова Владимира Путина.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявила, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.