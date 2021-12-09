Сын Бжезинского предложил нанести «предупреждающий удар» по России

Фото: facebook.com/SWIFT

Евроатлантическому сообществу необходимо нанести «предупреждающий удар» по России и отключить ее от SWIFT. Об этом заявил экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский (сын одного из идеологов американской внешней политики в прошлом Збигнева Бжезинского) в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

— Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT, — рассказал он.

По его словам, «к сдерживанию России нужно подходить комплексно».

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».

9 декабря CNN со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что санкции к энергетическим компаниям РФ применят только в крайнем случае.