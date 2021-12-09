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СМИ: США применят санкции к энергетическим компаниям РФ только в крайнем случае

Михаил Алимов

Политика
СМИ: США применят санкции к энергетическим компаниям РФ только в крайнем случае
Фото: Pixabay

США планируют применить целый пакет санкций в отношении России в разнообразных сферах. Использование их против энергетических компаний РФ останется крайней мерой, потому что от них зависит мировая экономика и экономика Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале телеканала CNN, который ссылается на источники среди чиновников страны.

— Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом. Из этого (меню — прим. «ВМ») сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо. Не вижу это (энергетические санкции — прим. «ВМ») в первой группе (санкций — прим. «ВМ»), — говорится в материале.

Однако без введения санкций в энергетической сфере меры могут быть «малоэффективны для сдерживания России», считают некоторые эксперты.

7 декабря заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения «в случае вторжения на Украину».

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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