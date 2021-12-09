Бродячая собака напала на семилетнего мальчика на детской площадке в Подмосковье

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Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

В Подмосковье собака напала на семилетнего мальчика, который играл на детской площадке. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Информация о том, что ребенок стал жертвой нападения бродячей собаки, появилась в СМИ утром 9 декабря. Инцидент произошел на детской площадке в поселке «КФЗ» Раменского городского округа. Собака искусала мальчика. После этого ребенка госпитализировали с переломом височной кости и множественными травмами головы и тела.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Врадий.

В пресс-службе прокуратуры Московской области «ВМ» сообщили, что ведомство организовало проверку по факту случившегося. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и обращении с животными.

В ноябре полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который натравил собаку на женщину в Мытищах. Инцидент произошел 25 октября. От нападения собаки пострадала местная жительница 1983 года рождения. Она сама обратилась в медучреждение, после чего рассказала о случившемся правоохранителям.