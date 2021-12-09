Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бродячая собака напала на семилетнего мальчика на детской площадке в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Бродячая собака напала на семилетнего мальчика на детской площадке в Подмосковье
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

В Подмосковье собака напала на семилетнего мальчика, который играл на детской площадке. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Информация о том, что ребенок стал жертвой нападения бродячей собаки, появилась в СМИ утром 9 декабря. Инцидент произошел на детской площадке в поселке «КФЗ» Раменского городского округа. Собака искусала мальчика. После этого ребенка госпитализировали с переломом височной кости и множественными травмами головы и тела.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Врадий.

В пресс-службе прокуратуры Московской области «ВМ» сообщили, что ведомство организовало проверку по факту случившегося. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и обращении с животными.

В ноябре полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который натравил собаку на женщину в Мытищах. Инцидент произошел 25 октября. От нападения собаки пострадала местная жительница 1983 года рождения. Она сама обратилась в медучреждение, после чего рассказала о случившемся правоохранителям.

Читайте также:
Собаки Дети Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте